Classifica Mondiale Superbike 2022: Bautista al comando, Razgatlioglu a -30 (Di domenica 11 settembre 2022) Classifica Mondiale Superbike 2022 ALVARO Bautista 332 DUCATI TOPRAK Razgatlioglu 302 YAMAHA JONATHAN REA 285 KAWASAKIMICHAEL RUBEN RINALDI 167 DUCATIANDREA LOCATELLI 166 YAMAHAAXEL BASSANI 151 DUCATI SCOTT REDDING 145 BMW ALEX LOWES 145 KAWASAKI IKER LECUONA 140 HONDA XAVI VIERGE 82 HONDA GARRETT GERLOFF 76 YAMAHA LORIS BAZ 75 BMW PHILIPP OETTL 53 DUCATI LUCAS MAHIAS 41 KAWASAKI LUCA BERNARDI 27 DUCATIROBERTO TAMBURINI 25 YAMAHA EUGENE LAVERTY 18 BMW MICHAEL VAN DER MARK 15 BMW KOHTA NOZANE 13 YAMAHA XAVI FORES 12 DUCATI ILLIA MYKHALCHYK 10 BMW CHRISTOPHE PONSSON 8 YAMAHA HAFIZH SYAHRIN 4 HONDA LEON HASLAM 4 KAWASAKI TARRAN MACKENZIE 3 YAMAHA PETER HICKMAN 2 BMW LEANDRO MERCADO 2 HONDA Foto: LiveMedia/Valerio Origo

