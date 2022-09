Alba Parietti, la tristezza scolpita nel suo cuore: “Fai buon viaggio…” | Lacrime a non finire (Di domenica 11 settembre 2022) Alba Parietti ha speso alcune parole in ricordo di un uomo venuto a mancare poche settimane fa. Egli ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della showgirl così come in quello di tantissimi italiani che sono rimasti affascinati dalla sua straordinaria cultura Sono più di sei mesi che la Parietti è tornata ad avere un uomo al suo fianco. Quest’ultimo si chiama Fabio Adami e nella vita svolge la professione di sales manager di Poste Italiane. Il nuovo compagno di Alba non appartiene dunque al mondo dello spettacolo, motivo per cui sul suo conto non abbiamo molte informazioni. Alba Parietti (Websource)Sappiamo però che è leggermente più giovane della conduttrice di Torino e che è separato con due figli di cui uno ancora piccino. Sul portale ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 11 settembre 2022)ha speso alcune parole in ricordo di un uomo venuto a mancare poche settimane fa. Egli ha lasciato un vuoto profondo neldella showgirl così come in quello di tantissimi italiani che sono rimasti affascinati dalla sua straordinaria cultura Sono più di sei mesi che laè tornata ad avere un uomo al suo fianco. Quest’ultimo si chiama Fabio Adami e nella vita svolge la professione di sales manager di Poste Italiane. Il nuovo compagno dinon appartiene dunque al mondo dello spettacolo, motivo per cui sul suo conto non abbiamo molte informazioni.(Websource)Sappiamo però che è leggermente più giovane della conduttrice di Torino e che è separato con due figli di cui uno ancora piccino. Sul portale ...

Gwendalyne : Alba Parietti a un colloquio di lavoro. Selezionatore: «Conoscenza dell'inglese?» A.P.: «Ottima!» S.: «Mi traduca '… - UcciRaffaella : @ProssimiC Da grande voglio sposarmi con Alba Parietti. - Iosonolagomma : RT @ProssimiC: Quelli che commentano in modo edgy che a loro non frega nulla della monarchia non capiscono che senza la regina Elisabetta n… - fedstweets : @MattBest__ @sarbatore_ infatti quando sarò grande, quasi anziana, il mio desiderio è essere come mattox, prego tut… - ca_carrara : Ma che cazzo ne so, per me potrebbe essere anche Alba Parietti #quartogrado -