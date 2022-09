WWE: Solo Sikoa subito nel ME di SmackDown. Per Drew McIntyre niente vendetta, ma altri problemi (Di sabato 10 settembre 2022) A Clash at The Castle la Bloodline è diventata ancora più forte e temibile. Roman Reigns in Galles ha rischiato seriamente di perdere le sue cinture in favore di Drew McIntyre, ma l’intervento del cugino Solo Sikoa, arrivato da NXT, gli ha permesso di rimanere Undisputed champion. Stanotte a SmackDown il “fratellino” degli Usos è stato introdotto ufficialmente nella Bloodline e ha dovuto fronteggiare l’ira di Drew McIntyre, desideroso di prendersi una piccola vendetta contro colui che gli è costato il titolo. Kross pericolo pubblico Solo Sikoa è stato “ufficialmente” presentato come nuovo membro della Bloodline dai fratelli, poche parole per lui prima di essere interrotto da McIntyre. Lo ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 10 settembre 2022) A Clash at The Castle la Bloodline è diventata ancora più forte e temibile. Roman Reigns in Galles ha rischiato seriamente di perdere le sue cinture in favore di, ma l’intervento del cugino, arrivato da NXT, gli ha permesso di rimanere Undisputed champion. Stanotte ail “fratellino” degli Usos è stato introdotto ufficialmente nella Bloodline e ha dovuto fronteggiare l’ira di, desideroso di prendersi una piccolacontro colui che gli è costato il titolo. Kross pericolo pubblicoè stato “ufficialmente” presentato come nuovo membro della Bloodline dai fratelli, poche parole per lui prima di essere interrotto da. Lo ...

WWEItalia : .@BDavenportWWE e le campionesse @WWE_MandyRose e @satomurameiko competeranno in un Title Unification Triple Threat… - Zona_Wrestling : WWE: Solo Sikoa subito nel ME di SmackDown. Per Drew McIntyre niente vendetta, ma altri problemi… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Nel 2016, WWE Extreme Rules iniziò con questo No Disqualification Match fra @HEELZiggler e @BaronCorbinWWE. ?? Rivivi l'incon… - WWENXTSMACKDOWN : RT @WWEItalia: Nel 2016, WWE Extreme Rules iniziò con questo No Disqualification Match fra @HEELZiggler e @BaronCorbinWWE. ?? Rivivi l'incon… - WWEItalia : Nel 2016, WWE Extreme Rules iniziò con questo No Disqualification Match fra @HEELZiggler e @BaronCorbinWWE. ?? Riviv… -