WTA Portoroz 2022: il tabellone. Jasmine Paolini difende il titolo, possibile quarto con Trevisan. Wild card per Emma Raducanu (Di sabato 10 settembre 2022) Jasmine Paolini torna sul luogo della prima gioia a livello WTA. La toscana, infatti, proprio a Portoroz (o Portorose, che dir si voglia) ha conquistato lo scorso anno quello che finora è l’unico titolo della sua carriera sul circuito maggiore. Sarà per lei importante trovare un risultato di rilievo: il pericolo è quello di un’importante discesa in termini di classifica con conseguenze sull’iscrizione ad alcuni eventi. Paolini, al primo turno, se la vedrà con una qualificata, mentre al secondo può trovare una tra la slovena Kaja Juvan (un precedente, la finale persa nell’ITF di Bagnatica 2018) e la francese Alizé Cornet (1-2 nei precedenti, ma l’ultimo è la vittoria nelle qualificazioni delle Billie Jean King Cup Finals di quest’anno). Il quarto è lo stesso dell’altra azzurra (e ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022)torna sul luogo della prima gioia a livello WTA. La toscana, infatti, proprio a(o Portorose, che dir si voglia) ha conquistato lo scorso anno quello che finora è l’unicodella sua carriera sul circuito maggiore. Sarà per lei importante trovare un risultato di rilievo: il pericolo è quello di un’importante discesa in termini di classifica con conseguenze sull’iscrizione ad alcuni eventi., al primo turno, se la vedrà con una qualificata, mentre al secondo può trovare una tra la slovena Kaja Juvan (un precedente, la finale persa nell’ITF di Bagnatica 2018) e la francese Alizé Cornet (1-2 nei precedenti, ma l’ultimo è la vittoria nelle qualificazioni delle Billie Jean King Cup Finals di quest’anno). Ilè lo stesso dell’altra azzurra (e ...

