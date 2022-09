italiaserait : Vinci Casa sabato 10 settembre 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi - FabbroGlauco : Mai provato il 'gratta e vini' ? Se vinci , parti dal bere un bicchiere di vino,........ a portarti a casa una dami… - Andrea39571548 : @SamuelSaiyan @CesareAJr @_schiaffino__ Si hai ragione. Però se vinci i derby e non vinci con le medio-piccole siam… - teosoldi : @pino_nostro @stevevicrn Finalmente un commento azzeccato… serve fiducia e la ottieni se vinci. Ora portiamo a casa… - Nester31682040 : Forse è la prima volta che non risulto ad un gol dell'Inter ...se vinci una partita in casa e il portiere è di gran… -

... Simone Inzaghi, che parla dopo il successo dei suoi nerazzurri incon il Torino. "Nel primo ... Se non cresci come squadra partite come quella di stasera non le" sottolinea il tecnico che fa ...La Ternana conquista così la prima vittoria fuorie domenica prossima sarà derby al Liberati. ... un gruppo di studio per ricostruire la presenza di Leonardo daLe estrazioni di venerdì 9 settembre del concorso Win for Life VinciCasa regalano 140 euro, agli undici giocatori che hanno centrato quattro numeri della combinazione estratta, mancando dunque di uno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...