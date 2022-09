Valentina Vignali | vista mozzafiato | impossibile non fare zoom

(Di sabato 10 settembre 2022) Donna di una bellezza più unica che rara;, con le foto su Instagram, manda fuori di testa tutti i suoi fan. Per quanto riguarda il discorso professionale non possiamo non citare l’esperienza vissuta daall’interno della casa del Grande Fratello, uno dei reality più importanti e più seguiti dal pubblico italiano. Avventura decisamente positiva dal momento che la cestista è rimasta all’interno della casa più spiata d’Italia la bellezza di cinquantasette giorni. Legata al Grande Fratello è, senza dubbio, la discussione avuta dallacon Francesca Cipriani, altra donna dal carattere tanto forte quanto deciso. InstagramSudobbiamo sottolineare il grande spavento vissuto lo scorso anno; Muffin, il golden retriever ...

gianpi36590925 : RT @PBItaliana: Valentina VIGNALI - TheBeautyWomen : RT @PBItaliana: Valentina VIGNALI - zazoomblog : Valentina Vignali gran finale d’estate: senza veli – VIDEO - #Valentina #Vignali #finale #d’estate: - OdeonZ__ : Valentina Vignali incanta con un abito da sogno al Festival di Venezia - sportli26181512 : Valentina Vignali incanta con un abito da sogno al Festival di Venezia -

CalcioToday.it

continua a regalare contenuti da capogiro sui social network: stavolta la cestista ha messo in mostra un po' troppo...è senza ombra di dubbio la giocatrice di ..., un sogno per pochi: quanta bellezza presente in una sola foto! La cestista, showgirl e modella da urlo. Per tutta l'estate ha accompagnato i follower con tutta la sua classe, la ... Valentina Vignali, le vacanze non sono finite: lo scatto in costume fa impazzire i fan Donna di una bellezza più unica che rara; Valentina Vignali, con le foto su Instagram, manda fuori di testa tutti i suoi fan.La modella e cestista romagnola ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un sexy abito nero ...