US Open 2022, Casper Ruud è il primo finalista a New York: sconfitto Khachanov in quattro set (Di sabato 10 settembre 2022) Tutto come da copione. All’Arthur Ashe Stadium l’esito della prima semifinale degli US Open 2022 è stato favorevole al norvegese Casper Ruud. Lo scandinavo, che sogna di diventare n.1 del mondo, ha sconfitto il russo Karen Khachanov (n.31 del ranking) per 7-6 (5) 6-2 5-7 6-2, dando conferma del suo status di tennista on fire nel circuito. E così, dopo l’atto conclusivo conquistato a Parigi, Ruud arriva anche all’ultimo incontro a New York, dando una bella risposta a chi lo aveva sempre etichettato come giocatore solo da terra battuta. Il nome del suo prossimo avversario verrà fuori dall’incontro tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’americano Frances Tiafoe e, qualora dovesse vincere l’americano, il norvegese sarebbe sicuro di salire sul trono del tennis ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Tutto come da copione. All’Arthur Ashe Stadium l’esito della prima semifinale degli USè stato favorevole al norvegese. Lo scandinavo, che sogna di diventare n.1 del mondo, hail russo Karen(n.31 del ranking) per 7-6 (5) 6-2 5-7 6-2, dando conferma del suo status di tennista on fire nel circuito. E così, dopo l’atto conclusivo conquistato a Parigi,arriva anche all’ultimo incontro a New, dando una bella risposta a chi lo aveva sempre etichettato come giocatore solo da terra battuta. Il nome del suo prossimo avversario verrà fuori dall’incontro tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’americano Frances Tiafoe e, qualora dovesse vincere l’americano, il norvegese sarebbe sicuro di salire sul trono del tennis ...

Open_gol : «Ho sentito il segretario del Pd parlare addirittura di matrimonio egualitario e di cannabis – scherza il fondatore… - FiorinoLuca : Juan Carlos Ferrero su #Alcaraz e #Sinner 'È stata una delle partite più belle che abbia visto per l'intensità cos… - WorldPadelTour : ?? #LIVESCORE ?? SEMIFINALS! ? @sanyoGutierrez & @agustapiacarp ?? 1-6 / 6-3 / 7-5 ? Chingotto / Tello ?? Quarte… - OA_Sport : #USOpentennis Ruud piega in quattro set Khachanov e vola in Finale a New York - sportface2016 : #USOpen2022, #Ruud è il primo finalista: battuto #Khachanov in quattro set -