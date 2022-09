Ultime Notizie Roma del 10-09-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 settembre 2022)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Vigno andiamo a Londra in apertura che l’ho detto è stato proclamato che stamattina formalmente il re negli appartamenti distancing se nel complesso di Buckingham Palace dalla Champion Country l’istituzione chiamata a te li do la successione per un monarca è un altro è che ci unisce solo in questa occasione la cerimonia due giorni della morte della 96 anni regina Elisabetta e L’ascesa al trono del suo primogenito 73 anni è stata trasmessa per la prima volta in diretta TV De Carlo accettato ti mando i documenti relativi controfirmati a seguire da varie figure istituzionali inclusa la regina consorte Camilla in un breve discorso il sovrano Ha ribadito l’omaggio a sua madre il cui regno definito senza pari per durate devozione al servizio promettendo di nuovo a sua volta di servire ...