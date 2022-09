Tempesta d'amore, trame dall'11 al 17 settembre 2022: Florian ad un bivio (Di sabato 10 settembre 2022) Grandi svolte e decisioni inaspettate caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione di Tempesta d'amore, come rivelano le trame dall'11 al 17 settembre 2022. Innanzitutto, dopo l'esito del test del DNA, Cornelia e Robert saranno costretti, seppur a malincuore, a lasciarsi per sempre e Ariane approfitterà subito della situazione. La donna, infatti, dirà allo chef che ha perso l'amore della sua vita a causa delle scelte e della cattiva condotta di Werner. A quel punto, però, Robert deciderà di lasciare il Fürstenhof e la Kalenberg proverà a fargli cambiare idea. Il Saalfeld, messo alle strette, spiegherà alla socia di non riuscire a sopportare la vista di Cornelia. Così, la diabolica dark lady deciderà di fare una proposta alla Holle per liberarsi di lei. ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 settembre 2022) Grandi svolte e decisioni inaspettate caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione did', come rivelano le'11 al 17. Innanzitutto, dopo l'esito del test del DNA, Cornelia e Robert saranno costretti, seppur a malincuore, a lasciarsi per sempre e Ariane approfitterà subito della situazione. La donna, infatti, dirà allo chef che ha perso l'della sua vita a causa delle scelte e della cattiva condotta di Werner. A quel punto, però, Robert deciderà di lasciare il Fürstenhof e la Kalenberg proverà a fargli cambiare idea. Il Saalfeld, messo alle strette, spiegherà alla socia di non riuscire a sopportare la vista di Cornelia. Così, la diabolica dark lady deciderà di fare una proposta alla Holle per liberarsi di lei. ...

