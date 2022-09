Roma, tenta di ucciderlo con un mattone: uomo in coma (Di sabato 10 settembre 2022) Ancora una terribile violenza nella Capitale. Un 38enne della Tanzania ha aggredito violentemente e ripetutamente con un mattone un proprio connazionale tanto da mandarlo in coma. L’uomo, che è stato arrestato dalla Polizia, adesso è in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Leggi anche: Ubriaco aggredisce con violenza una coppia: 68enne in codice rosso, arrestato nigeriano Aggredisce un connazionale con un mattone: i fatti I fatti sono avvenuti nel settembre scorso in Piazzale dei Partigiani, nelle vicinanze della stazione Ostiense. Qui l’uomo ha aggredito un connazionale colpendolo ripetutamente con un mattone. A seguito dell’accaduto, la vittima — in bilico tra la vita e la morte — è stata portata in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico. A seguito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022) Ancora una terribile violenza nella Capitale. Un 38enne della Tanzania ha aggredito violentemente e ripetutamente con unun proprio connazionale tanto da mandarlo in. L’, che è stato arrestato dalla Polizia, adesso è in carcere con l’accusa dito omicidio. Leggi anche: Ubriaco aggredisce con violenza una coppia: 68enne in codice rosso, arrestato nigeriano Aggredisce un connazionale con un: i fatti I fatti sono avvenuti nel settembre scorso in Piazzale dei Partigiani, nelle vicinanze della stazione Ostiense. Qui l’ha aggredito un connazionale colpendolo ripetutamente con un. A seguito dell’accaduto, la vittima — in bilico tra la vita e la morte — è stata portata in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico. A seguito ...

