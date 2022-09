“Purtroppo non c’è più”. È morto anche Christian, precipitato da 100 metri insieme all’amico: aveva 14 anni (Di sabato 10 settembre 2022) Tragedia ad alta quota sulle montagne di Bleno. I fatti risalgono alla scorsa domenica, quando i due ragazzini si trovavano in ritiro pre-campionato sulle alpi svizzere. Raggiunto il rifugio a quota 2.200 metri, il gruppo si era diviso in due team per cominciare la discesa, ma Purtroppo a quel punto è avvenuto il dramma. Dramma a Bleno sulle alpi svizzere, Karim e Christian precipitano nel vuoto. I due 14enni hanno deciso di percorrere un sentiero non segnalato nelle cartine. Il primo a perdere l’equilibrio sarebbe stato Karim Larbi Damir, poi Christian Maccarronne. Un terzo 14enne, residente in Svizzera ha tentato di soccorrere i due, ma è a sua volta precipitato nel dirupo. Dramma a Bleno sulle alpi svizzere, Karim e Christian precipitano nel vuoto Non appena lanciato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Tragedia ad alta quota sulle montagne di Bleno. I fatti risalgono alla scorsa domenica, quando i due ragazzini si trovavano in ritiro pre-campionato sulle alpi svizzere. Raggiunto il rifugio a quota 2.200, il gruppo si era diviso in due team per cominciare la discesa, maa quel punto è avvenuto il dramma. Dramma a Bleno sulle alpi svizzere, Karim eprecipitano nel vuoto. I due 14enni hanno deciso di percorrere un sentiero non segnalato nelle cartine. Il primo a perdere l’equilibrio sarebbe stato Karim Larbi Damir, poiMaccarronne. Un terzo 14enne, residente in Svizzera ha tentato di soccorrere i due, ma è a sua voltanel dirupo. Dramma a Bleno sulle alpi svizzere, Karim eprecipitano nel vuoto Non appena lanciato ...

