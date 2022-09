Psg-Juventus | due ultrà bianconeri a processo a Parigi per razzismo allo stadio 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 settembre 2022) Due tifosi dellasaranno processati aper gli atti razzisti commessi al Parc des Princes durante la partita di Champions con il Paris Saint-Germain. Martedì sera sono stati arrestati quattro tifosi. Le Parisien scrive che tre sono maggiorenni e uno è minorenne. Erano stati sorpresi a fare il saluto nazista e ululati da scimmia all’interno dello stadiono. La procura diha spiegato che due dei tre adulti sono stati rinviati a giudizio per una data non ancora determinata per essere processati dal tribunale penale della capitale, uno per “insulto pubblico di natura razzista” e l’altro per “apologia di reato contro umanità”. Per quanto riguarda il terzo maggiorenne, la procedura è stata archiviata per mancanza di un reato sufficientemente grave secondo l’accusa. Per ...