Milan, Gazzetta: “Tonali ancora rossonero, ma con raddoppio” (Di sabato 10 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta Tonali ha messo una grande firma sul contratto importante con il Milan ad oggi. “Firma in bianco Casa Milan ha corridoi che Sandro conosce benissimo: quella di ieri è stata la terza firma in tre anni. La prima esattamente il 9 settembre 2020: la maglia rossonera finalmente sulle spalle (il cuore lo era già). La seconda l’estate scorsa, quando il Milan esercitò il diritto di riscatto dal Brescia. I club rividero i termini del precedente accordo, fu una trattativa lunga e faticosa: la volontà di Sandro di restare a casa fu determinante. Scelse di tagliarsi lo stipendio e oggi si scopre un dettaglio in più: pur di non traslocare e lasciare il posto del cuore, non chiese di quanto l’ingaggio sarebbe stato decurtato. In ... Leggi su seriea24 (Di sabato 10 settembre 2022)- Come riporta ad oggi laha messo una grande firma sul contratto importante con ilad oggi. “Firma in bianco Casaha corridoi che Sandro conosce benissimo: quella di ieri è stata la terza firma in tre anni. La prima esattamente il 9 settembre 2020: la maglia rossonera finalmente sulle spalle (il cuore lo era già). La seconda l’estate scorsa, quando ilesercitò il diritto di riscatto dal Brescia. I club rividero i termini del precedente accordo, fu una trattativa lunga e faticosa: la volontà di Sandro di restare a casa fu determinante. Scelse di tagliarsi lo stipendio e oggi si scopre un dettaglio in più: pur di non traslocare e lasciare il posto del cuore, non chiese di quanto l’ingaggio sarebbe stato decurtato. In ...

lucabianchin7 : Le scelte di Pioli verso #SampdoriaMilan. ??Kjaer titolare in difesa ??Pobega titolare in mezzo ??Origi probabile… - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? TONALI AMORE MILAN Le notizie ?? - Gazzetta_it : Milan, Tonali rinnova fino al 2027: stipendio raddoppiato - RAYAN50389447 : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? TONALI AMORE MILAN Le notizie ?? - bringyoursister : RT @Gazzetta_it: Il cuore di Ibrahimovic: un giorno in ospedale con i bimbi malati -