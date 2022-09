Mario Rui: «Se non vinciamo oggi la partita di mercoledì avrà avuto poca importanza» (Di sabato 10 settembre 2022) Il terzino sinistro del Napoli Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Napoli-Spezia. Dopo la grande vittoria di Liverpool come arriva il Napoli a questa sfida? «Fisicamente la squadra sta dimostrando che sta bene, poi è chiaro che sappiamo che partita andremo ad affrontare visto che negli ultimi anni lo Spezia è sempre venuto a metterci in difficoltà. Se non si vince oggi, la partita di mercoledì avrà poca importanza perché l’obiettivo della squadra deve essere quello di dare continuità» Perché il Napoli fa fatica con le piccole? «Non ci sono partite semplici, anche se c’è differenza tra le big e le piccole. Ogni partita ha le sue difficoltà, oggi è difficilissima L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Il terzino sinistro del NapoliRui è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Napoli-Spezia. Dopo la grande vittoria di Liverpool come arriva il Napoli a questa sfida? «Fisicamente la squadra sta dimostrando che sta bene, poi è chiaro che sappiamo cheandremo ad affrontare visto che negli ultimi anni lo Spezia è sempre venuto a metterci in difficoltà. Se non si vince, ladiperché l’obiettivo della squadra deve essere quello di dare continuità» Perché il Napoli fa fatica con le piccole? «Non ci sono partite semplici, anche se c’è differenza tra le big e le piccole. Ogniha le sue difficoltà,è difficilissima L'articolo ilNapolista.

