L'uomo che frequento è papà di due bambini e per me è un problema (Di sabato 10 settembre 2022) E dalle poche righe che leggo, mi pare di intuire che sia tu che lui abbiate degli obiettivi di vita comuni, che non si limitano a una storia fugace destinata a non lasciare il segno. Devo anche ... Leggi su dilei (Di sabato 10 settembre 2022) E dalle poche righe che leggo, mi pare di intuire che sia tu che lui abbiate degli obiettivi di vita comuni, che non si limitano a una storia fugace destinata a non lasciare il segno. Devo anche ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #FuoriConcorso #TheHangingSun #FrancescoCarrozzini: “Le cose che mi hanno attratto di… - robersperanza : Ho firmato il decreto che istituisce l'Ordine dei Fisioterapisti. È un riconoscimento del ruolo importante di quest… - mara_carfagna : Dopo il gas Putin minaccia di toglierci anche il grano. Questo è l’uomo che per @GiuseppeConteIT vuole la pace, que… - ab0rtino : RT @venutadalmare: difatti, Drusilla che è un personaggio fittizio interpretato da un uomo, ha in televisione lo spazio e rilevanza che non… - _elenaa_28 : RT @BiancaBerry88: Si è detto di ogni su Carlo in questi anni. Eppure a guardarlo oggi vedo l’uomo anziano che ha aspettato questo momento… -