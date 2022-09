LIVE – Swiatek-Jabeur | finale US Open 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 10 settembre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ladi singolare femminile degli US. Il quinto capitolo della loro rivalità è anche il più importante. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2). E’ pari anche il computo dei loro incroci sul cemento (1-1). La polacca partirà favorita, lei che a New York disputerà la terzaSlam in carriera dopo aver vinto il Roland Garros nel 2020 e quest’anno. La tunisina è leggermente meno esperta a questilli anche se lo scorso luglio è arrivata fino in fondo anche a Wimbledon, dove nell’ultimo atto si è arresa contro la kazaka Elena Rybakina. Sarà spettacolo assicurato tra due tra le giocatrici più spettacolari dell’intero circuito. Da ...

