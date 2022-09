‘Le Lune di Icaro’ | presentata la raccolta di poesie di Raffaele Donato

(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Quando la luna illumina la strada dei poeti, non si può non restare incantati ad ascoltare la loro voce e se una luna gigante, la luna piena di settembre, la “Harvest Moon” o “luna del raccolto”, incontra “Ledi Icaro”, 2022, edizioni Porto Seguro, ultima fatica letteraria di, le visioni oniriche, splendide, orride e fantastiche, si moltiplicano di poesia in poesia, emergendo limpide e conturbanti dalle ombre e dai meandri della mente, dai sogni, dagli incubi, dalle notti tormentate dell’autore. In un percorso amabilmente guidato dalla moderatrice, l’insegnante Francesca De Rienzo,ha potuto raccontarsi e condividere con il pubblico le sue creature di parole e sentimenti, le sue vicende intime, fragili e potenti, la sua ...

