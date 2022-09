L’appello | “118 sia priorità in revisione Pnrr | finora neanche un euro”

(Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il Sistema di emergenza territoriale 118 sia inserito al vertice delladelin sanità. Cessino sul 118 cecità, sordità, amnesia e ottundimento crepuscolare, cronici e recidivanti, delle Istituzioni. E’ ora di suonare la sveglia a chi decide: il 118 è un sistema salvavita, non può più attendere”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società italiana sistema 118 (Sis 118), mandando un messaggio ai politici a 2 settimane dalle elezioni. “Il 118 – ricorda Balzanelli – non è un numero, ma è il sistema dell’emergenza territoriale nazionale, ossia lo scudo istituzionale che, di fatto, salva la vita degli italiani h24, tutti i giorni dell’anno. Non può essere relegato al ruolo di Cenerentola del Ssn”. La Sis 118 ha denunciato pubblicamente a maggio 2018 “lo stato di abbandono e di ...

