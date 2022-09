Ilaria Cucchi alla Festa del Fatto: “Io ero il prototipo dell’elettore medio di Meloni e Salvini, poi la vita mi ha dato una brutta lezione” (Di sabato 10 settembre 2022) “Io sono cambiata completamente, ero una persona completamente diversa da oggi, che viveva nelle sue certezze. Ero lo specchio dell’elettore medio di Giorgia Meloni e Salvini e credo che la mia vita come è cambiata deve far riflettere. Io vivevo nelle mie convinzioni, ero tra le tante persone che vivono determinati temi con distacco, penso alle carceri e alla giustizia“. Così Ilaria Cucchi sul palco della Festa del Fatto Quotidiano a Roma, raccontando la propria evoluzione umana e politica: “Il cittadino medio di fronte ad alcuni temi si gira dall’altra parte, perché li sente distanti. Anche io sentivo parlare del tema delle carceri, pensavo che non mi sarebbe mai capitato… bene la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “Io sono cambiata completamente, ero una persona completamente diversa da oggi, che viveva nelle sue certezze. Ero lo specchiodi Giorgiae credo che la miacome è cambiata deve far riflettere. Io vivevo nelle mie convinzioni, ero tra le tante persone che vivono determinati temi con distacco, penso alle carceri egiustizia“. Cosìsul palco delladelQuotidiano a Roma, raccontando la propria evoluzione umana e politica: “Il cittadinodi fronte ad alcuni temi si gira dall’altra parte, perché li sente distanti. Anche io sentivo parlare del tema delle carceri, pensavo che non mi sarebbe mai capitato… bene la ...

