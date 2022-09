Gazzetta – Milan, Krunic rinnova fino al 2025 (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-08 13:43:41 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Il centrocampista, vero e proprio jolly a disposizione di Pioli, era in scadenza nel 2024, con la firma del nuovo contratto, rimarrà in rossonero altre due stagioni Il Milan e Rade Krunic insieme fino al 2025. Il centrocampista bosniaco, jolly di Pioli arrivato dall’Empoli nel 2019, ha rinnovato il contratto con i rossoneri in scadenza a giugno 2024. Altre due stagioni al Duomo per lui, da sempre uno dei giocatori più apprezzati dall’allenatore per la sua capacità di ricoprire più ruoli. Risolvere problemi. Questo il comunicato ufficiale del club: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Krunic ... Leggi su justcalcio (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-08 13:43:41 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta ladello Sport: Il centrocampista, vero e proprio jolly a disposizione di Pioli, era in scadenza nel 2024, con la firma del nuovo contratto, rimarrà in rossonero altre due stagioni Ile Radeinsiemeal. Il centrocampista bosniaco, jolly di Pioli arrivato dall’Empoli nel 2019, hato il contratto con i rossoneri in scadenza a giugno 2024. Altre due stagioni al Duomo per lui, da sempre uno dei giocatori più apprezzati dall’allenatore per la sua capacità di ricoprire più ruoli. Risolvere problemi. Questo il comunicato ufficiale del club: “ACè lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade...

