Fratelli d'Italia contro la puntata di Peppa Pig con due mamme (Di sabato 10 settembre 2022) Il responsabile Cultura del partito di Giorgia Meloni: «La Rai non lo trasmetta, è indottrinamento gender. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli». La tv di stato però non può ancora trasmetterlo in chiaro Leggi su vanityfair (Di sabato 10 settembre 2022) Il responsabile Cultura del partito di Giorgia Meloni: «La Rai non lo trasmetta, è indottrinamento gender. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli». La tv di stato però non può ancora trasmetterlo in chiaro

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - ZanAlessandro : Fratelli d’Italia lancia l’allarme, un nuovo nemico assedia la nazione: @peppapig. #PeppaPig - ladyonorato : Toh, un’altra “putiniana”… Emma Marcegaglia: “Le imprese in Italia vengono distrutte dai “fratelli” d’oltreoceano”… - AngeloPalmese84 : RT @AnnaAscani: Ma perché la nostra patriota Meloni non alza la voce contro i suoi alleati in Europa che frenano sul tetto al prezzo del ga… - ottovanz : RT @Michele_Anzaldi: A leggere la polemica sollevata da Fratelli d'Italia verrebbe da dire: “Tutti amano saltare nelle pozzanghere di fango… -