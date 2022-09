Elisabetta II, la commozione della comunità anglicana di Genova: “Se ne è andata via nostra nonna” (Di sabato 10 settembre 2022) Nella chiesa di piazza Marsala la commemorazione della sovrana. Aperto un libro delle dediche: “Era una figura di riferimento per tutti” Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 10 settembre 2022) Nella chiesa di piazza Marsala la commemorazionesovrana. Aperto un libro delle dediche: “Era una figura di riferimento per tutti”

