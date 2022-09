Brozovic rilancia l' Inter quasi allo scadere | la grande sfangata col Torino

(Di sabato 10 settembre 2022) Ladell'porta la firma di tre giocatori:perché ha segnato il gol vittoria con una zampata a pochi minuti dalla fine; Handanovic perché ha salvato ripetutamente la squadra dalle conclusioni pericolose degli avversari; Lautaro perché è stato il leader tecnico ed emotivo, colui che ha guidato l'arrembaggio finale. Contro ili nerazzurri hanno confermato tutti i problemi di questo inizio di campionato: il primo tempo è stato sciatto, con l'che per la prima volta nella gestione Inzaghi non ha fatto neanche un tiro in porta. Poco è cambiato nella ripresa, fino a quando i nerazzurri non hanno creato registro almeno a livello emotivo: hanno iniziato a crederci di più, ad attaccare con maggiore convinzione, anche prendendosi qualche rischio ...

Un derby pazzesco , dominato dagli errori nel primo tempo che hanno portato ai gol die Leao . Una ripresa dove si sono concentrate emozioni e gol. I rossoneri allungano con ... Pioli...Dopo un'ora la partita sembra chiusa e quindi non sorprende la mossa di Pioli cheDiaz al ... MILAN - INTER 3 - 2, IL TABELLINO Marcatori: 22' pt(Int), 28' pt, 16' st Leao (Mil), 8' ...Col senno di poi, si può dire che c'era anche da aspettarselo. Ma la carta non può mai raccontare fino in fondo quanto si è visto in campo, quanto grande ...ONANA 6 Pressioni all’ennesima potenza. Prima assoluta in nerazzurro a furor di popolo, a spese di un certo Handanovic e contro il Bayern, nell’esordio di Champions.