Brozovic fa esplodere San Siro | Inter-Torino 1-0

(Di sabato 10 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Una rete di Marceloin zona Cesarini regala i tre punti all'che piega a Sanun buon. Inzaghi lancia Dzeko con Lautaro Martinez, Paro (Juric assente perchè alle prese con una polmonite) dà fiducia a Seck al fianco di Vlasic e dietro a Sanabria: panchina per Radonjic. La prima occasione è per l'con Lautaro che dal limite calcia potente ma alto sullo scarico di Barella. Ilsi difende bene e diventa pericoloso con Vlasic. Al 19? il croato controlla in area, sterza sul destro e prova la conclusione sul primo palo: Handanovic si oppone con il piede. Di fatto è questa la migliore chance di una frazione orfana di grandi emozioni. Seck prova poi a sfondare sulla destra e la difesa nerazzurra allontana con qualche brivido un suo tiro ...

fanpage : La zampata di Marcelo Brozovic fa esplodere San Siro e permette all’Inter di tornare alla vittoria. Il croato segna… - Milanistacasual : RT @Salvofili: Questa deve fare esplodere tutto il Milan Twitter. #brozovic #derby - Salvofili : Questa deve fare esplodere tutto il Milan Twitter. #brozovic #derby - chiaracm__ : il coglione del finto malato che se la rideva al goal di brozovic devi esplodere -

Sport Fanpage

... si trattava solo di avere pazienza e di creargli l'ambiente giusto per. Così è stato. E ... qualche passaggio sbagliato e soprattutto il modo in cui non seguein occasione del gol ...L'arbitro riporta la calma,accende 'San Siro' approfittando di un buco nella retroguardia ... Il portoghese poi fa tutto da solo per il 3 - 1 che fala curva rossonera. Finita ... Il gol di Brozovic fa impazzire San Siro: l'Inter batte un ottimo Torino quasi allo scadere MILANO (ITALPRESS) - Una rete di Marcelo Brozovic in zona Cesarini regala i tre punti all'Inter che piega a San Siro un buon Torino. Inzaghi lancia Dzeko c ...L'Inter batte il Torino nell'anticipo della sesta giornata di Serie A e ottiene tre punti fondamentali in classifica: la decide Brozovic ...