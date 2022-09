Alessandro Borghi, chi è la fidanzata Irene Forti: “Ho davvero perso la testa per lei” (Di sabato 10 settembre 2022) Alessandro Borghi è uno degli attori più importanti del panorama italiano. Le sue interpretazione, da Suburra a Diavoli, sono nella mente degli appassionati di cinema. Alessandro Borghi, nella sua vita privata, è legato ad Irene Forti. Una ragazza che lo ha rapito completamente e che gli fece fare una dichiarazione davvero molto bella. Alessandro Borghi, chi è la fidanzata Irene Forti Si hanno davvero poche informazioni su Irene. Si sa che la ragazza ha, nel 2013, conseguito la laurea in Economia Aziendale alla Luiss mentre nel 2016 quella in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del personale. Il suo percorso di studi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 settembre 2022)è uno degli attori più importanti del panorama italiano. Le sue interpretazione, da Suburra a Diavoli, sono nella mente degli appassionati di cinema., nella sua vita privata, è legato ad. Una ragazza che lo ha rapito completamente e che gli fece fare una dichiarazionemolto bella., chi è laSi hannopoche informazioni su. Si sa che la ragazza ha, nel 2013, conseguito la laurea in Economia Aziendale alla Luiss mentre nel 2016 quella in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione delnale. Il suo percorso di studi ...

