Vince in Europa League ma non va avanti: ancora polemiche di Sarri su Lazio-Napoli! (Di venerdì 9 settembre 2022) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara dell’Olimpico vinta in Europa League dalla sua Lazio contro gli olandesi del Feyenoord per 4-2, Maurizio Sarri è tornato a parlare degli episodi arbitrali accaduti sabato sera contro il Napoli di Luciano Spalletti, gara diretta dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Dopo aver analizzato il corso della partita, alla domanda se gli fosse passata la rabbia di sabato sera, il tecnico ex Napoli ha ammesso di non avere smaltito ancora quanto successo nel corso della partita contro gli azzurri. “Provo ancora rabbia, quello che ho detto nel post-gara lo pensavo e tutt’ora lo penso ancora. Ero abbastanza lucido seppur deluso per il risultato della partita”. FOTO: Getty – Lazio ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara dell’Olimpico vinta indalla suacontro gli olandesi del Feyenoord per 4-2, Maurizioè tornato a parlare degli episodi arbitrali accaduti sabato sera contro il Napoli di Luciano Spalletti, gara diretta dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Dopo aver analizzato il corso della partita, alla domanda se gli fosse passata la rabbia di sabato sera, il tecnico ex Napoli ha ammesso di non avere smaltitoquanto successo nel corso della partita contro gli azzurri. “Provorabbia, quello che ho detto nel post-gara lo pensavo e tutt’ora lo penso. Ero abbastanza lucido seppur deluso per il risultato della partita”. FOTO: Getty –...

