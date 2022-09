Venezia 79, Brad Pitt sul red carpet con le sneakers: dolore ai piedi o new look per ringiovanire i (quasi) 59 anni? (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la chitarra a tracolla ecco le sneakers sul red carpet. L’anima sbarazzina di Brad Pitt colpisce ancora l’obiettivo dei fotografi. Al Lido di Venezia in passerella per presentare, da produttore, un capolavoro assoluto come Blonde (qui la recensione), il biopic su Marilyn diretto da Andrew Dominik, la star di Seven e Fight club, ha indossato un morbido smoking nero con ampi e alti bottoni e una camicia dal collo largo. Capello sciolto pettinato all’indietro e sorpresa delle sorprese: ai piedi un paio di sneakers nere con due righe bianche ai lati. dolore ai piedi per qualche callo o new look per ringiovanire i 58 anni che stanno per diventare 59? L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la chitarra a tracolla ecco lesul red. L’anima sbarazzina dicolpisce ancora l’obiettivo dei fotografi. Al Lido diin passerella per presentare, da produttore, un capolavoro assoluto come Blonde (qui la recensione), il biopic su Marilyn diretto da Andrew Dominik, la star di Seven e Fight club, ha indossato un morbido smoking nero con ampi e alti bottoni e una camicia dal collo largo. Capello sciolto pettinato all’indietro e sorpresa delle sorprese: aiun paio dinere con due righe bianche ai lati.aiper qualche callo o newperi 58che stanno per diventare 59? L'articolo proviene da Il Fatto ...

