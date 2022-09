Ucraina, l’Europa non si decide: fumata nera sul tetto al prezzo del gas (Di venerdì 9 settembre 2022) Di fronte alla guerra in Ucraina e alle conseguenze per tutti gli europei in termini di rincaro dei prezzi dell’energia, la compattezza dell’Unione europea sembra sfaldarsi. I 27 non trovano un’intesa per porre un tetto al prezzo del gas naturale importato dalla Russia. La discussione slitta a ottobre. Se è vero che la dipendenza dell’Occidente da Mosca per quanto riguarda gli approvvigionamenti energetici va diminuendo, sostituita da contratti più costosi con altri Paesi (in Africa e Medio Oriente ma anche con gli Usa), il cosiddetto price cap potrebbe servire molto. Almeno secondo i governi che più lo hanno perorato da mesi, come quello italiano. Foto Ansa/Epa Olivier HosletPorre un price cap diverrebbe un’ulteriore arma di sanzione contro Mosca per la guerra in Ucraina. La riprova sembra arrivare dalla reazione di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 settembre 2022) Di fronte alla guerra ine alle conseguenze per tutti gli europei in termini di rincaro dei prezzi dell’energia, la compattezza dell’Unione europea sembra sfaldarsi. I 27 non trovano un’intesa per porre unaldel gas naturale importato dalla Russia. La discussione slitta a ottobre. Se è vero che la dipendenza dell’Occidente da Mosca per quanto riguarda gli approvvigionamenti energetici va diminuendo, sostituita da contratti più costosi con altri Paesi (in Africa e Medio Oriente ma anche con gli Usa), il cosiddetto price cap potrebbe servire molto. Almeno secondo i governi che più lo hanno perorato da mesi, come quello italiano. Foto Ansa/Epa Olivier HosletPorre un price cap diverrebbe un’ulteriore arma di sanzione contro Mosca per la guerra in. La riprova sembra arrivare dalla reazione di ...

