Training Camp Ventotene, parte l’edizione 2022 (Di venerdì 9 settembre 2022) Ventotene – Conto alla rovescia per la quarta edizione del Training Camp Ventotene, l’appuntamento organizzato da Anci Lazioche vede gli amministratori della nostra regione incontrarsi per una tre giorni di formazione sulla splendida isola del Tirreno i prossimi 12, 13 e 14 settembre. Una edizione che arriva dopo l’ottimo risultato di quella dello scorso anno che ha visto la partecipazione di 60 tra sindaci, assessori e consiglieri comunali dal luogo che ha dato i natali alla prima idea di Unione Europeaipotizzata da Altiero Spinelli. Quest’anno saranno una quarantina gli amministratori che hanno passato la selezione e che sono stati invitati a partecipare all’edizione 2022 del Training Camp Ventotene, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022)– Conto alla rovescia per la quarta edizione del, l’appuntamento organizzato da Anci Lazioche vede gli amministratori della nostra regione incontrarsi per una tre giorni di formazione sulla splendida isola del Tirreno i prossimi 12, 13 e 14 settembre. Una edizione che arriva dopo l’ottimo risultato di quella dello scorso anno che ha visto lacipazione di 60 tra sindaci, assessori e consiglieri comunali dal luogo che ha dato i natali alla prima idea di Unione Europeaipotizzata da Altiero Spinelli. Quest’anno saranno una quarantina gli amministratori che hanno passato la selezione e che sono stati invitati acipare aldel, ...

GiuseppeDeRighi : RT @anci_lazio: Quaranta amministratori si danno appuntamento a Ventotene per una formazione esclusiva targata Anci Lazio. - LavoroLazio_com : Conto alla rovescia per il Training Camp Ventotene 2022 di ANCI LAZIO Conto alla rovescia per la quarta edizio... - SSAFA_NYorks : RT @ellwoodii: Circa 1953 #sergeants #mess 66th #training #regiment #rac #royal #armoured #corps #Catterick #Camp #army #North #Yorkshir… - always_willbeu : Ho fatto il rewatch di Dragon Ball Z talmente tante volte che a momenti so le battute a memoria, recentemente ho fa… - anci_lazio : Quaranta amministratori si danno appuntamento a Ventotene per una formazione esclusiva targata Anci Lazio.… -