Torino | Ricci | «Rispetto al passato c’è una cosa da migliorare»

(Di venerdì 9 settembre 2022) Samuele, centrocampista del, ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia granata: le dichiarazioni a Dazn Samuele, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Dazn. LE PAROLE – «Ho fissato qualche obiettivo. Mi sono detto chealdevo fare di più e, come realizzare qualche gol o assist. Ma verranno durante le partite, non bisogna pensarci altrimenti si ottiene l’effetto contrario. Da squadra, dobbiamo continuare così e non porci obiettivi grandi ma pensare giorno per giorno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nel in difesa Djidji è in vantaggio su Schuurs per completare la linea a tre accanto a Buongiorno e Ricardo Rodríguez . Out per problemi fisici i vari Miranchuk, e Singo. Queste le ...Il centrocampista del ha parlato dell'ottimo inizio di stagione della squadra granata Samuele, regista del, in una intervista ai microfoni di DAZN ha parlato dell'ottimo inizio di stagione della ...L'esterno ivoriano torna sulla fascia destra. Schuurs verso la titolarità. Linetty in vantaggio su Ilkhan per la mediana.