Tensione alle spalle, dolore al collo, mal di testa: complice lo stile di vita, capita sempre più spesso di fare i conti con questo tipo di disturbi. Ecco allora le strategie utili consigliate dagli esperti (Di venerdì 9 settembre 2022) Cervicalgia o dolore cervicale: secondo le stime si tratta di un disturbo di cui soffrono in media quindici milioni di italiani. Alla base infatti, spesso, lo stile di vita: stress, eccessiva sedentarietà e posture scorrette mantenute a lungo, finiscono per avere un impatto diretto sulla salute, scatenando problemi di vario tipo, tra i quali, appunto, Tensione al collo e alle spalle. La buona notizia? Quando causata da posture scorrette e abitudini poco sane, la cervicalgia può essere tenuta sotto controllo, semplicemente seguendo piccoli accorgimenti nella vita di tutti i giorni. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 settembre 2022) Cervicalgia ocervicale: secondo le stime si tratta di un disturbo di cui soffrono in media quindici milioni di italiani. Alla base infatti,, lodi: stress, eccessiva sedentarietà e posture scorrette mantenute a lungo, finiscono per avere un impatto diretto sulla salute, scatenando problemi di vario, tra i quali, appunto,alsp. La buona notizia? Quando causata da posture scorrette e abitudini poco sane, la cervicalgia può essere tenuta sotto controllo, semplicemente seguendo piccoli accorgimenti nelladi tutti i giorni. ...

