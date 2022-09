Spalletti: “L’obiettivo è vincere con tutti: c’è una cosa che fa la differenza” (Di venerdì 9 settembre 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in diretta dalla sala stampa dell’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per presentare la sfida di campionato contro lo Spezia. Appuntamento domani ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Napoli-Liverpool vale quanto Napoli-Spezia? L’obiettivo è avere una concentrazione corretta sempre, non solo sul nome dell’avversario. L’obiettivo è vincere le partite, al di là di come si chiama l’avversario. Saper vincere una gara, anche se prestigiosa, significa far bene le cose per 100 minuti. Per scrivere pagine importanti, per avere ambizioni tipo quella del quarto posto, che è un risultato ambizioso per il nostro campionato, significa dover fare le cose corrette in qualsiasi tipo di gara ci ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato in diretta dalla sala stampa dell’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per presentare la sfida di campionato contro lo Spezia. Appuntamento domani ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Napoli-Liverpool vale quanto Napoli-Spezia?è avere una concentrazione corretta sempre, non solo sul nome dell’avversario.le partite, al di là di come si chiama l’avversario. Saperuna gara, anche se prestigiosa, significa far bene le cose per 100 minuti. Per scrivere pagine importanti, per avere ambizioni tipo quella del quarto posto, che è un risultato ambizioso per il nostro campionato, significa dover fare le cose corrette in qualsiasi tipo di gara ci ...

