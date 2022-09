Sophie Codegoni smaschera Patrizia Pellegrino dopo la proposta

TizianiLucia : RT @OSoardi: Ci sono tanti modi per essere felici ,ma nessuno mi soddisfa come la felicità che provo a stare al tuo fianco e voglio te , no… - TizianiLucia : RT @OSoardi: Sophie mi innamoro di te ogni volta che ti vedo, ogni volta che sento la tua voce , mi innamoro ogni volta che ti penso, mi in… - Simylunamylove : RT @AleSophieamore: @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni #basciagoni Buongiorno ?? ?? - basciagonixever : RT @Alessan49974889: Siete stupendi una favola e super innamorati, vi amo ???????? @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 #basciagoni - marimattu95 : @Valenti59332692 @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni Loro e anche noi hai ragione...???? io ancora emozionata come quando… -

Festival del Cinema di Venezia 79, Alessandro Basciano eIl Festival del Cinema di Venezia in corso, giunto alla sua edizione Venezia 79, é al centro dell'attenzione mediatica in queste ore per l'arrivo al Lido della coppia nata al Grande ...Sul red carpet per il film "The Son", diretto da Florian Zeller, Alessandro Basciano ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. A Venezia 79 il gesto plateale, però, apprezzato dai fan, non è piaciuto al giornalista Jack King di British GQ che ha richiamato l'attenzione di Basciano che prontamente ha risposto: ...Dopo la proposta di fidanzamento Sophie Codegoni ha smascherato Patrizia Pellegrino che prima attacca e poi si complimenta.Basciano e Codegoni: la proposta sul red carpet era necessaria I due ex gieffini sono nell'occhio del ciclone dopo l'episodio avvenuto a Venezia 79: lui le ha chiesto di… Leggi ...