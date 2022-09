Sogliano: "Napoli da scudetto, Kvara sta esplodendo. Complimenti a Spalletti" (Di venerdì 9 settembre 2022) "Era difficile fare quello che ha fatto il Napoli : sostituire dei giocatori che hanno fatto grande la squadra come Insigne, Mertens e Koulibaly ". A dirlo è Sean Sogliano , ex calciatore del Napoli e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 settembre 2022) "Era difficile fare quello che ha fatto il: sostituire dei giocatori che hanno fatto grande la squadra come Insigne, Mertens e Koulibaly ". A dirlo è Sean, ex calciatore dele ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Sogliano: 'Roma, Napoli e Atalanta lotteranno per lo Scudetto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Sogliano: 'Roma, Napoli e Atalanta lotteranno per lo Scudetto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Sogliano: 'Roma, Napoli e Atalanta lotteranno per lo Scudetto' - napolimagazine : L'EX - Sogliano: 'Roma, Napoli e Atalanta lotteranno per lo Scudetto' - apetrazzuolo : L'EX - Sogliano: 'Roma, Napoli e Atalanta lotteranno per lo Scudetto' -