Royal Family | Harry non è riuscito a dire addio alla Regina

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il Duca del Sussex per coincidenza si trova nel Regno Unito Per coincidenza, come se il destino ci avesse visto lungo, il Principe, Duca del Sussex si trova a Londra. Appresa la notizia del peggioramento delle condizioni di salute della Sovrana, il Duca ha annullato la sua presenza e il discorso che avrebbe dovuto tenere a Londra ai WellChild Award ed è volato in Scozia. Da solo, senza nemmeno Megan Markle, è arrivato troppo tardi, quando già laElisabetta II era venuta a mancare, ovvero alle 18.30 (orario UK) di giovedì 8 settembre. L’arrivo diè stato paparazzato a Balmoral solo un’ora e mezzo dopo l’annuncio. Per la prima volta dopo tempo il figlio di Carlo e William ha così passato del tempo, anche se per circostanze non liete con la sua famiglia. In the end, it would appear that many members arrived too late at ...