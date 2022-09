Roma | rapinò un minimarket armato di coltello | pregiudicato incastrato dalle telecamere

(Di venerdì 9 settembre 2022)– I Carabinieri della Stazione diCasalbertone hanno arrestato un 40enneno, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale diil 6 settembre 2022, poiché gravemente indiziato di essere l’autore di una rapina, consumata lo scorso 25 agosto scorso, ai danni del dipendente di unin via Filippo Durantini. Nel primo pomeriggio di quel giorno, infatti, i carabinieri sono dovuti intervenire presso l’attività commerciale dove la vittima, 30enne del Bangladesh, aveva riferito che poco prima era stato costretto a consegnare il denaro contenuto nella cassa ad un uomodiche lo aveva minacciato. Il soggetto era poi immediatamente fuggito a bordo di ...

