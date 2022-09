Regina Elisabetta morta, gli ultimi giorni a Balmoral. «Passeggiate e visite dei nipoti, era veramente di buonumore» (Di venerdì 9 settembre 2022) Il castello di Balmoral era il suo rifugio e il posto in cui, tra i ricordi dei momenti trascorsi in compagnia dei figli e del suo amato Filippo, Elisabetta II trovava conforto e... Leggi su ilmattino (Di venerdì 9 settembre 2022) Il castello diera il suo rifugio e il posto in cui, tra i ricordi dei momenti trascorsi in compagnia dei figli e del suo amato Filippo,II trovava conforto e...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - cocoa_key : RT @vogue_italia: La morte della regina Elisabetta II ha scosso l'opinione pubblica di tutto il mondo: all'elaborazione di un lutto di port… - Luxgraph : Conduttore argentino festeggia la morte della regina Elisabetta in diretta tv con brindisi e palloncini #corriere… -