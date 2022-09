Principe Harry infuriato con la famiglia? | Notte agitata a Balmoral: all’alba l’inaspettato gesto (Di venerdì 9 settembre 2022) Clamoroso retroscena sul Principe Harry nel giorno della scomparsa della Regina Elisabetta: il gesto che nessuno si aspettava Il gesto del Principe Harry (Foto ANSA)Londra e tutta la Gran Bretagna sta vivendo uno dei momenti più delicati. In queste ore, la Royal Family ha infatti annunciato la scomparsa della Regina Elisabetta all’età di 96 anni. Un momento solenne per tutti ma che potrebbe aver già scatenato una nuova polemica. Coinvolto ancora una volta il Principe Harry, il figlio minore di Carlo e Lady Diana, da tempo ormai in contrasto con la famiglia. Questa volta però, il secondogenito del nuovo Re di Inghilterra potrebbe essere furioso a causa di quanto accaduto proprio nella giornata di ieri. Il duca di Sussex non è infatti ... Leggi su direttanews (Di venerdì 9 settembre 2022) Clamoroso retroscena sulnel giorno della scomparsa della Regina Elisabetta: ilche nessuno si aspettava Ildel(Foto ANSA)Londra e tutta la Gran Bretagna sta vivendo uno dei momenti più delicati. In queste ore, la Royal Family ha infatti annunciato la scomparsa della Regina Elisabetta all’età di 96 anni. Un momento solenne per tutti ma che potrebbe aver già scatenato una nuova polemica. Coinvolto ancora una volta il, il figlio minore di Carlo e Lady Diana, da tempo ormai in contrasto con la. Questa volta però, il secondogenito del nuovo Re di Inghilterra potrebbe essere furioso a causa di quanto accaduto proprio nella giornata di ieri. Il duca di Sussex non è infatti ...

