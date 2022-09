Price cap, 15 Paesi favorevoli. Mattarella: “È urgentissimo” (Di venerdì 9 settembre 2022) “La crisi sta mettendo in grave preoccupazione le famiglie per la vita quotidiana e le imprese per la loro capacità di funzionare di fronte a questo impensabile aumento sconsiderato dei prezzi dell’energia”. È quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando la stampa in Macedonia del Nord, a proposito dell’adozione del Price cap sul gas russo sul tavolo del Consiglio europeo straordinario sull’Energia di oggi. Mattarella: “L’Italia ha proposto all’Ue il tetto al prezzo del gas quattro mesi fa. È urgentissimo procedere, superando le ultime resistenze” “L’Italia – ha aggiunto Mattarella parlando ancora della crisi energetica e dell’adozione del Price cap- ha proposto già da quattro mesi all’Unione europea il tetto al prezzo del gas che adesso alcuni altri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) “La crisi sta mettendo in grave preoccupazione le famiglie per la vita quotidiana e le imprese per la loro capacità di funzionare di fronte a questo impensabile aumento sconsiderato dei prezzi dell’energia”. È quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, incontrando la stampa in Macedonia del Nord, a proposito dell’adozione delcap sul gas russo sul tavolo del Consiglio europeo straordinario sull’Energia di oggi.: “L’Italia ha proposto all’Ue il tetto al prezzo del gas quattro mesi fa. Èprocedere, superando le ultime resistenze” “L’Italia – ha aggiuntoparlando ancora della crisi energetica e dell’adozione delcap- ha proposto già da quattro mesi all’Unione europea il tetto al prezzo del gas che adesso alcuni altri ...

ladyonorato : La geniale #Ursula ci rivela che NON PUÒ mettere un price cap a tutto il gas importato, perché - ehm - se lo fa anc… - Agenzia_Ansa : A Bruxelles la riunione dei ministri Ue dell'energia. La Spagna: 'La maggioranza dei paesi è per il price cap sul g… - Agenzia_Ansa : 'Il price cap è importantissimo, vanno superate le resistenze', ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mat… - Italpress : Energia, Cingolani “Ampie aperture sul price cap europeo” - AthanasiusKirc3 : @AnnaAscani Il price cap non protegge le famiglie italiane. -