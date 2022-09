Napoli-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo lo spettacolare esordio in Champions League e il 4-1 del Maradona contro il Liverpool, il Napoli si rituffa nella Serie A e sabato ospita... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo lo spettacolare esordio in Champions League e il 4-1 del Maradona contro il Liverpool, ilsi rituffa nella Serie A e sabato ospita...

sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - ilmionapoli : Napoli-Spezia: Spalletti prepara cinque cambi per la gara di domani - Paroladeltifoso : Napoli-Spezia, situazione biglietti: due settori verso il sold-out - GiordanoSepi : Napoli-Spezia 2-0 Inter-Torino- 2-1 Samp-Milan 1-1 Atalanta-Cremonese 2-0 Bologna-Fiorentina 1-1 Lecce-Monza 0-0 Sa… -