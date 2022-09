Morte Regina, la Premier verso il rinvio delle gare (Di venerdì 9 settembre 2022) La Morte della Regina Elisabetta ha scosso l’Inghilterra e non solo. I funzionari della Premier League hanno tenuto nella serata di ieri dei colloqui con il governo per discutere del rinvio dell’intera giornata con la nazione in lutto. Quasi tutti gli eventi sportivi in programma venerdì sono stati annullati in segno di rispetto, incluso il L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 settembre 2022) LadellaElisabetta ha scosso l’Inghilterra e non solo. I funzionari dellaLeague hanno tenuto nella serata di ieri dei colloqui con il governo per discutere deldell’intera giornata con la nazione in lutto. Quasi tutti gli eventi sportivi in programma venerdì sono stati annullati in segno di rispetto, incluso il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - t91rry : RT @HSHQIta: “Oggi è arrivata una notizia molto triste dalla mia patria, la morte della regina Elisabetta II. Per favore, unitevi a me in u… - aboutrikk : RT @ccremebrule: Imbarazzante assai mettere post nelle storie per la morte della regina, non riesco a coglierne il senso -