Morte Regina Elisabetta, i tifosi irlandesi dello Shamrock Rovers esultano: 'Lizzy's in the box!' (Di venerdì 9 settembre 2022) Sta facendo il giro del web il coro lanciato ieri sera in Irlanda durante il match di Conference League contro il Djurgarden da alcuni tifosi... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Sta facendo il giro del web il coro lanciato ieri sera in Irlanda durante il match di Conference League contro il Djurgarden da alcuni...

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - disagioscout : RT @cmdotcom: Morte Regina #Elisabetta, i tifosi irlandesi dello #ShamrockRovers esultano: 'Lizzy's in the box!' - ludomalcontenta : Twitter Italia quando la BBC ha annunciato ufficialmente la morte della regina -