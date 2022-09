LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Bacosi a quota 93/100, Cainero risale a 90/100, Bartolomei a 89. Ora gli uomini (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.30 Bartolomei trova un buonissimo 24/25! La toscana si installa a 89/100 (23-21-21-24). 08.27 Cainero risale con uno straordinario 25/25! Ora la friulana è quota 90/100 (22-19-24-25). 08.24 Velocissimo il sardo e’ già a quota 9. 08.21 Per l’Italia maschile in pedana c’è Luigi Lodde. 08.18 Cainero 17, Bartolomei 18. 08.15 HANNO INIZIATO A SPARARE ANCHE GLI uomini! 08.12 Bartolomei a 12, Cainero a 9. 08.08 Ecco anche Chiara Cainero! 08.05 In pedana c’è Martina Bartolomei. 08.03 Diana Bacosi chiude a 23/25, per un totale complessivo di 93/100 (25-23-22-23). 08.00 Bacosi ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.30trova un buonissimo 24/25! La toscana si installa a 89/100 (23-21-21-24). 08.27con uno straordinario 25/25! Ora la friulana è90/100 (22-19-24-25). 08.24 Velocissimo il sardo e’ già a9. 08.21 Per l’Italia maschile in pedana c’è Luigi Lodde. 08.1817,18. 08.15 HANNO INIZIATO A SPARARE ANCHE GLI! 08.12a 12,a 9. 08.08 Ecco anche Chiara! 08.05 In pedana c’è Martina. 08.03 Dianachiude a 23/25, per un totale complessivo di 93/100 (25-23-22-23). 08.00...

