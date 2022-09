Lavatrice, come lavare nel modo giusto un indumento in lino per non rovinarlo (Di venerdì 9 settembre 2022) Non sempre, in effetti, soprattutto se si è alle prime armi, si può sapere con esattezza qual è il metodo corretto. Ecco come fare. come si sa, quando si decide… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 9 settembre 2022) Non sempre, in effetti, soprattutto se si è alle prime armi, si può sapere con esattezza qual è il metodo corretto. Eccofare.si sa, quando si decide… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

reneelettra : @LueTommaso @acropolita Provate ad abitare in un condominio col le pareti di 'cartapesta', come per esempio una mia… - Floritmassimil1 : Gli elettrodomestici in stand by come un PC, un microonde,una TV,un sistema audio hi-fi e lavatrice,arrivano a circ… - catonecensor : @AleksL74 @LuigiColline Allora da domani lavatrice e lavapiatti alle 10am! Ma vadano in sancoccia con i loro razion… - biskero : @MelgerTina @CarloCalenda Vabbe' ma da uno che a 50 anni si fa spiegare dalla moglie come ai fa una lavatrice............... - lcsoftware : RT @Ilmedioevale: @AdrianaSpappa 1. Non mi deve dire sta squinternata se e come risparmiare 2 ill problema grosso non é la lavatrice di ca… -