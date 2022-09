Ivermectina e altre bufale pandemiche in campagna elettorale (Di venerdì 9 settembre 2022) In tempo di elezioni, gli alfieri del cospirazionismo anti-sistema rimestano nel calderone delle bufale pandemiche per proporre parole d’ordine che possano recuperare quel numero di elettori sufficiente a garantire la propria entrata in parlamento. Fra questi, molti sono i venditori di miti su fantomatiche cure o profilassi per il Covid-19 che si favoleggia essere state negate o nascoste dallo stato e dalla comunità scientifica, a favore di “vigile attesa e tachipirina” e dei vaccini. A parte il fatto che quella della “tachipirina e vigile attesa” è una bufala, cosa troviamo invece in letteratura scientifica a favore dei più acclamati rimedi alternativi che, secondo i cospirazionisti che li propongono, sarebbero stati ingiustamente trascurati? Prendiamo l’Ivermectina, rimedio tanto amato e prescritto dai guru dei farmaci negati. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 settembre 2022) In tempo di elezioni, gli alfieri del cospirazionismo anti-sistema rimestano nel calderone delleper proporre parole d’ordine che possano recuperare quel numero di elettori sufficiente a garantire la propria entrata in parlamento. Fra questi, molti sono i venditori di miti su fantomatiche cure o profilassi per il Covid-19 che si favoleggia essere state negate o nascoste dallo stato e dalla comunità scientifica, a favore di “vigile attesa e tachipirina” e dei vaccini. A parte il fatto che quella della “tachipirina e vigile attesa” è una bufala, cosa troviamo invece in letteratura scientifica a favore dei più acclamati rimedi alternativi che, secondo i cospirazionisti che li propongono, sarebbero stati ingiustamente trascurati? Prendiamo l’, rimedio tanto amato e prescritto dai guru dei farmaci negati. ...

pvsassone : RT @DavidPuente: 22/ Si contesta il fatto che i dati presi da Kory non confermino dei meriti all'ivermectina, in quanto il periodo temporal… - DavidPuente : 22/ Si contesta il fatto che i dati presi da Kory non confermino dei meriti all'ivermectina, in quanto il periodo t… - Fabio52948502 : @giusbrindisi l'ideatore dell'ivermectina si è trombato ripetutamente la compagna di Giuseppe. Non vedo altre possi… - CucciPus : 88 mila soggetti. Ovviamente i gombloddisdi lo sapevano da tempo. Ricordiamo che l ivermectina così come altre è st… - SempreConUltimi : @FRENSICA @ladyonorato Quando secondo il ministero non c'erano cure, evitare di morire assumendo ivermectina non mi… -