Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 9 09 22

Gianni_gian13 : Andiamo sulla pagina Ig di Isa e Chia e votiamo per Soleil?? #SoleArmy #Mellos #SoleMello #Solphie #fairylu #Soru ??… - ItaliaStartUp_ : Georgette Polizzi parla delle difficoltà da neo mamma - Isa e Chia - 7princ_8 : @maaparliamodime Mbare su Twitter da 3 anni a questa parte non puoi nemmeno scrivere che preferisci il tè alla pesc… - Filomen83869405 : RT @LauraA935: Sondaggio Isa & Chia ?????? #prelemi - Grazia69171367 : RT @LauraA935: Sondaggio Isa & Chia ?????? #prelemi -

Isa e Chia

Karina Cascella: 'Per quale motivo dovrei andare al Festival di Venezia' Come riportato da, alcuni fan hanno chiesto a Karina Cascella informazioni su una sua possibile presenza al ...Come riporta, interpellata da alcuni suoi fan su una sua possibile partecipazione alla Mostra del Cinema , l' ex opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato: Leggi anche Biagio fuori da ... Alessandro Basciano e Sophie Codegoni scatenano il duro commento di un noto attore (fidanzato con un'ex co ... Venezia 79, un giornalista inglese ironizza sulla proposta di nozze di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni: la risposta dell’ex vippone. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Karina Cascella ha risposto ad alcune domande da parte dei fan sul Festival di Venezia: "Credo che sia ridicolo vedere persone che non c’entrano nulla".