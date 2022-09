Incendio in casa nel casertano, 43enne intrappolato tra le fiamme (Di venerdì 9 settembre 2022) Paura nella serata di ieri a Marcianise dove, intorno alle ore 19, è scoppiato un Incendio in un appartamento di via Marte. Marcianise, abitazione in fiamme Come anticipa Edizione Caserta, all’intero della casa avvolta dalla fiamme c’era un uomo di 43 anni, Giuseppe Villalunga, rimasto intrappolato a causa dell’Incendio e del denso fumo che si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 settembre 2022) Paura nella serata di ieri a Marcianise dove, intorno alle ore 19, è scoppiato unin un appartamento di via Marte. Marcianise, abitazione inCome anticipa Edizione Caserta, all’intero dellaavvolta dallac’era un uomo di 43 anni, Giuseppe Villalunga, rimastoa causa dell’e del denso fumo che si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

himeralive : Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver provocato un incendio nella propr… - palermo24h : Incendio in una casa popolare di Caltanissetta, paura ma nessun ferito - CorriereCitta : Incendio in una casa a Cerveteri, madre e figlio perdono tutto: parte una raccolta fondi online - gazzettamantova : Incendio alla ex Itas, avvertiti boati all’interno, una lunga colonna nera di fumo in cielo Allarme in via Brennero… - Paoblog : Ricordo anni fa un incendio dietro casa, con i pompieri che si sono attaccati agli idranti e zero acqua. 'Le operaz… -