Impact 08.09.2022 Il campione dice NO! (Di venerdì 9 settembre 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di Impact. Oggi sapremo con certezza se Josh Alexander avrà accettato la proposta di Eddie Edwards, fra l'altro stasera impegnato nel main event contro Heath. Tornano sul ring Chris Bey e Ace Austin che sfideranno gli Aussie Open, campioni tag team della NJPW. Immergiamoci nella puntata! Aussie Open sconfiggono Chris Bey e Ace Austin (3 / 5) Mickie James sconfigge Raychell Rose (1,5 / 5) BACKSTAGE: Scott D'Amore sta parlando con Mia Yim, ma viene cacciata in malo modo da Kenny King, che è impaziente di riavere l'X-Division Championship. Il vice presidente esecutivo però gli dice che il prossimo sfidante di Mike Bailey sarà Mascara Dorada. Ma se è davvero così impaziente di lottare, allora stasera sfiderà il debuttante Yuya Uemura. Yuya Uemura sconfigge Kenny ...

