Harry a Balmoral appena 12 ore per l'ultimo saluto alla nonna Elisabetta. I rapporti con la famiglia restano tesi (Di venerdì 9 settembre 2022) Il secondogenito di Carlo e Diana è arrivato nella tenuta scozzese solo dopo l'annuncio ufficiale della morte della regina. Forse ora si sposterà con la moglie Meghan a Windsor, a poche centinaia di metri dalla nuova casa di Willliam e Kate

