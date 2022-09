Gira nudo per strada e nei negozi: la follia dell'immigrato già espulso (Di venerdì 9 settembre 2022) Si agGirava indisturbato e senza vestiti per le vie di Rozzano: 27enne del Camerun fermato e multato dalla polizia locale. L'uomo era destinatario di un decreto d'espulsione non ottemperato Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Si agva indisturbato e senza vestiti per le vie di Rozzano: 27enne del Camerun fermato e multato dalla polizia locale. L'uomo era destinatario di un decreto d'espulsione non ottemperato

Luca8791 : @rihitster Cosa centra il razzismo?vedo un piciu che gira per il parco nudo,mi stupisco che nessuno abbia segnalato… - zazoomblog : Il ragazzo che gira nudo per strada mentre va in lavanderia - #ragazzo #strada #mentre #lavanderia - telodogratis : Il ragazzo che gira nudo per strada mentre va in lavanderia - AndrewPattone : Quel vicino è Mauro che gira perennemente nudo in giardino come se non ci fossero altre case nei dintorni… e per co… - fabmar78 : RT @il_Maggiore: Anche voi avete quel vicino dirimpettaio che gira spesso a culo scoperto o interamente nudo per casa e passa davanti alla… -